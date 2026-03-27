Cayó el líder de una banda de ladrones que robaba vehículos en el Gran Buenos Aires

Un ladrón, sindicado de ser uno de los líderes de una banda delictiva dedicada al robo de vehículos, fue detenido por los pesquisas policiales en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, apodado Blanquito y de 22 años, resultó apresado el miércoles al ser interceptado luego de que bajara de un colectivo, en el cruce de General José Arias y Presidente Juan Domingo Perón, en las cercanías de las vías del Ferrocarril General Roca.

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De acuerdo a lo agregado por los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos del Departamento de Homicidios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Trascendió que los funcionarios, que habían rastreado al marginal en las redes sociales, llevaron a cabo un seguimiento del citado transporte de pasajeros para de esa forma capturar al imputado.

Así fue el asalto sufrido por una de las víctimas

Las tareas investigativas comenzaron a raíz de un asalto perpetrado a la una del 24 de abril de 2025 en la esquina de El Cardenal y Jorge, cuando el sospechoso, acompañado por otros tres delincuentes, interceptaron a una mujer y, luego de amenazarla mediante cuchillos, le sustrajeron un Chevrolet Spin, con el dominio finalizado en DB, y otros objetos de valor.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo agravado por el empleo de arma cometido en poblado y en banda", la Unidad Funcional Descentralizada N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.