Cayeron los "falsos albañiles" que engañaban a sus víctimas para entrar a las casas y robar

Cinco hombres fueron detenidos en la localidad bonaerense de San Andrés de Giles acusados de integrar una banda que utilizaba una falsa fachada de albañiles para cometer robos en viviendas.

La investigación se inició a partir de la denuncia de vecinos, quienes advirtieron comportamientos sospechosos por parte de los implicados.

Según relataron, los individuos recorrían la zona ofreciendo trabajos de construcción de manera insistente e intentaban acceder a las casas; en algunos casos, incluso habrían intimidado a los propietarios para lograr ingresar.

De acuerdo con las actuaciones policiales, los sospechosos se presentaban como trabajadores de la construcción y solicitaban permiso para inspeccionar las propiedades. Una vez dentro, aprovechaban la situación para intentar sustraer dinero, objetos de valor y otros bienes.

Las reiteradas situaciones alertaron a los habitantes, que dieron aviso a las autoridades. En paralelo, el Centro de Monitoreo municipal detectó la circulación de un Fiat Siena con patente registrada en Lomas de Zamora, vehículo en el que se desplazaban los sospechosos.

Con esa información, la Policía local desplegó un operativo cerrojo que permitió interceptar el automóvil y evitar la fuga de los ocupantes.

Los detenidos, oriundos del sur del conurbano bonaerense -principalmente de Lomas de Zamora y Almirante Brown- quedaron a disposición de la Justicia. Están imputados por tentativa de robo agravado bajo la modalidad de engaño o simulación de oficio.