Cayó un prófugo que baleó a un automovilista en una pelea callejera

Un individuo, de 43 años, fue detenido por los pesquisas policiales al estar sindicado del intento de asesinato de un automovilista, quien resultó herido a balazos en una pelea callejera, en un suceso registrado en 2025 en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar el sujeto era requerido por tratar de matar a la víctima, identificada, en forma oficial, como Cristian Ezequiel Ledesma.

Todas las noticias de Crónica, en vivo

Según agregaron los informantes, al prófugo lo apresaron como saldo de un allanamiento realizado en una finca situada en la calle 899 al 7000, dispuesto por el doctor Federico José Pagliuca, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 2 del distrito.

Trascendió que el procedimiento estuvo a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de esa zona, quienes, al requisar la mencionada vivienda, consiguieron incautar un rifle de aire comprimido y además un aparato de telefonía celular.

Lo que indica el expediente

Consta en el expediente que el hecho se produjo a las 12 del 29 de agosto de 2025 en avenida Padre Obispo Jorge Novak, casi en el cruce con calle El Gringo, cuando la víctima y un amigo se movilizaban a bordo de una camioneta Citroën Berlingo, con el dominio finalizado en 355.

En dichas circunstancias, se originó una disputa, oportunidad en la que el sospechoso, que portaba una pistola nueve milímetros, resolvió atacar a disparos a Ledesma.

Graves heridas

Con rapidez, el agresor fugó; mientras que al damnificado, que presentaba heridas de gravedad, se lo condujo, de urgencia, al Hospital Zonal General de Agudos Mi Pueblo, donde tuvo que ser asistido por médicos del establecimiento.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Tentativa de homicidio", el Juzgado de Garantías N° 6 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.