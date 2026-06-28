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Domingo, 28 de junio de 2026

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VIOLENCIA DE GÉNERO

Horror en Jujuy: asfixió a su pareja, la golpeó y la encerró en el baño

Según la denuncia de la víctima, el agresor habría regresado en estado de ebriedad a su domicilio y la atacó tras una discusión. El acusado fue detenido.

SGorostiaga
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Un grave caso de violencia de género se produjo en las últimas horas en Jujuy ya que una joven denunció que fue atacada por su pareja tras una discusión. 

El hecho ocurrió en la localidad de Abra Pampa en Jujuy. Según la denuncia de la víctima, el agresor le pegó un cabezazo a su pareja, le mordió el labio, la asfixió y la encerró en el baño, luego de regresar a la madrugada a la casa que compartían en estado de ebriedad. Esto le provocó lesiones en la nariz, en el rostro y en el labio.

Según lo que detalló la víctima, el primer ataque fue un empujón que la sacó del domicilio, luego la tomó del cuello e intentó estrangularla provocándole dificultades para respirar.

Luego de ingresarla al domicilio y encerrarla en el baño, el hombre abandonó la vivienda. Esta situación le permitió a la víctima salir y solicitar ayuda. Horas más tarde, el agresor fue detenido.

La víctima realizó la denuncia correspondiente y recibió asistencia médica por las lesiones. El hombre -cuya identidad no trascendió- enfrenta cargos por lesiones y violencia de género.

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