Degollaron a un hombre que intentó mediar durante una pelea familiar

Un hombre fue degollado por un joven al intentar mediar en una pelea familiar, en un asesinato registrado en el noroeste del conurbano bonaerense. El criminal, que se asegura que habría actuado drogado, se entregó detenido ante las autoridades policiales.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho, que aconteció el miércoles, pero que se conoció este viernes, se produjo en el cruce de avenida Croacia y Potosí, en las cercanías del Barrio El Ceibo, cuando un individuo comenzó a discutir con su ex suegra, de 40 años, y también con uno de sus ex cuñados, a quienes amenazó con matar.

Todas las noticias de Crónica, en vivo:

Según agregaron los informantes, la situación resultó advertida por un transeúnte, quien trató de mediar en la disputa.

Trascendió que, por tal motivo, el muchacho le aplicó al hombre un corte en el cuello, para, de inmediato, darse a la fuga y esconderse en las calles del mencionado vecindario.

Minutos más tarde, los miembros del Comando Patrulla (C.P.), al ser alertados de la situación por un llamado telefónico recibido en el número de emergencias 911, arribaron al escenario de ese altercado.

Al hombre atacado lo condujeron, de urgencia, a un centro asistencial, pero finalmente perdió la vida.

Graves heridas

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que el sujeto falleció degollado.

En tanto, el autor del asesinato se entregó preso en la sede de la comisaría 3ª del distrito.

Se cree que actuó drogado

Hasta el momento, las versiones sostienen que el sospechoso, de 28 años, asesinó a esa víctima en momentos en los que estaba bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la Unidad Funcional Descentralizada N° 18 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.