Detienen a un enfermero por abusar de una paciente de 86 años

Un enfermero de 50 años fue detenido en el barrio porteño de Caballito tras ser denunciado por el presunto abuso sexual de una paciente de 86 años.

El ataque ocurrió en el Sanatorio Julio Méndez y fue detectado a través del sistema de videovigilancia interno del establecimiento.

El lunes pasado, dos empleados del sanatorio observaron la agresión ocurrida en el quinto piso del edificio mientras realizaban tareas de control.

El ataque ocurrió en el Sanatorio Julio Méndez,

Una supervisora de enfermería y un enfermero advirtieron lo que estaba ocurriendo y llamaron al 911. A partir del aviso a las fuerzas de seguridad, policías de la Comisaría Vecinal 6 A acudió al lugar ubicado sobre la avenida Avellaneda al 500.

Al arribar al centro de salud, los oficiales hablaron con la supervisora del área, quien señaló al sospechoso de 50 años como el presunto autor de la agresión sexual contra la adulta mayor internada.

Previo a la intervención de los agentes, el acusado fue retenido por el propio personal de la clínica y por los vigiladores privados.

El imputado, cuya identidad se mantiene bajo reserva por disposición judicial, trabajaba en la institución desde enero. Durante los primeros meses, se desempeñó en el sector de gastroenterología y hacía catorce días había sido trasladado al área de cuidados críticos.

La víctima es una mujer de 86 años que presentaba un cuadro de complicaciones respiratorias, motivo por el cual había ingresado al sanatorio 72 horas antes del ataque.

Fuentes vinculadas a la investigación detallaron que la paciente se encontraba "indefensa y sin capacidad de reacción". Las autoridades médicas brindaron asistencia de urgencia a la víctima y procedieron a la activación del protocolo sanitario para personas afectadas por delitos sexuales.

La mujer se encuentra bajo observación en el área de cuidados críticos.

Por su parte, el presidente de ObSBA, Alejandro Amor, confirmó la intención del organismo de formar parte activa del proceso judicial: "Gracias a los protocolos de control de pacientes de áreas críticas se pudo detectar esto. Tanto el Directorio del sanatorio como yo personalmente pedimos ser querellantes", indicó.