Detuvieron a un enfermero acusado de haber violado a una paciente de 86 años en un sanatorio porteño

Una grave denuncia por violencia sexual conmociona a los trabajadores y pacientes del Sanatorio Julio Méndez, ubicado en el barrio porteño de Caballito. Un enfermero de 50 años fue detenido acusado de haber abusado de una paciente de 86 que se encontraba internada en el establecimiento.

El hecho provocó una inmediata intervención policial y judicial para resguardar a la víctima y delimitar las responsabilidades del presunto atacante.

El hecho ocurrió en las instalaciones del quinto piso del centro médico, situado sobre la calle Avellaneda al 500.

De acuerdo a la denuncia, el aberrante suceso ocurrió en las instalaciones del quinto piso del centro médico, situado sobre la calle Avellaneda al 500. Allí se ubica el área de cuidados críticos, donde la paciente permanecía alojada debido a complicaciones de carácter respiratorio.

Al momento del presunto ataque, la mujer mayor se hallaba en una condición de extrema vulnerabilidad, completamente indefensa y desprovista de capacidad para reaccionar o pedir asistencia.

La clave para frenar el delito y lograr la captura inmediata del sospechoso estuvo en el monitoreo técnico de la clínica. Una supervisora del área y otro integrante del equipo de salud observaron la agresión en tiempo real a través de las pantallas del sistema de videovigilancia interno.

Al detectar las maniobras delictivas, los testigos dieron una alerta urgente a los encargados de la seguridad privada y a las fuerzas policiales destinadas al sanatorio.

Tras la advertencia en tiempo real, personal de la Comisaría Vecinal 6-A de la Policía de la Ciudad acudió rápidamente al sector de internación. Con el soporte de los vigiladores privados, los oficiales redujeron al implicado dentro de la propia sala de enfermería. En paralelo, médicos de la institución brindaron asistencia de emergencia a la anciana y activaron de forma inmediata los protocolos médicos e institucionales previstos para casos de abuso sexual.

Fuentes vinculadas a la investigación detallaron que el detenido, cuya identidad permanece preservada por disposición judicial, no registraba antecedentes penales previos. El hombre formaba parte de la planta del sanatorio desde enero de este año y había sido reasignado al sector de cuidados intensivos apenas dos semanas atrás, luego de desempeñarse en el área de Gastroenterología.

La causa penal quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, bajo la conducción de la jueza Paula Pettazi.

Mientras la magistrada evalúa la situación procesal del imputado, las autoridades de la obra social informaron que se presentaron de forma particular ante los tribunales para actuar como querellantes en el expediente. Por su parte, la paciente afectada continúa bajo estricta observación médica y contención interdisciplinaria en el mismo sanatorio.