Atacó a puñaladas a su hermano tras una discusión y terminó detenido: su familia intentó encubrirlo

Un hombre de 34 años fue detenido en el partido de Lanús tras atacar a puñaladas a su hermano menor en la vivienda familiar. Tras la denuncia, la investigación policial permitió constatar que el agresor tenía una orden de detención previa por otro delito.

El violento episodio ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Coronel Esteban Bonorino al 3300, en el barrio porteño de Villa Soldati.

De acuerdo a los datos que figuran en el expediente, el conflicto se originó porque el acusado estaba bebiendo alcohol dentro de la propiedad.

La discusión entre los familiares derivó en una escalada de violencia dentro de la vivienda. En ese contexto, el mayor de los hermanos tomó un arma blanca y atacó a la víctima, identificada por sus iniciales como F.G.G., de 27 años, quien recibió dos puñaladas en el abdomen.

Según la reconstrucción del hecho, la agresión habría ocurrido luego de que el atacante pronunciara la frase: "No tomes acá".

Ante los pedidos de auxilio, los vecinos se comunicaron con el Sistema de Emergencias 911. Policías de la Comisaría Vecinal 8 B acudieron al lugar para intervenir en la disputa familiar.

Al arribar a la vivienda, los uniformados encontraron al hermano menor herido y con una pérdida importante de sangre. Inmediatamente, solicitaron de urgencia una ambulancia del SAME y la víctima fue trasladada hacia el Hospital Cecilia Grierson.

En tanto, el agresor abandonó la escena antes de que llegara la Policía al lugar.

Pese al ataque, el entorno familiar del presunto autor proporcionó datos falsos a las autoridades para evitar su identificación. No obstante, la verificación de datos biométricos permitió obtener el nombre real del sospechoso.

Así se pudo determinar que sobre el hombre pesaba un pedido de detención emitido por el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 20. Además, se detectó que trabajaba como conductor de una aplicación de traslados de pasajeros.

Finalmente, los investigadores lograron vincularlo a una vivienda ubicada sobre la calle Canadá al 3800, en el partido de Lanús, provincia de Buenos Aires. Tras un operativo de vigilancia en la zona se concretó la detención del sospechoso.

La causa se encuentra en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53. La titular del tribunal, Erika Uhrlandt, dispuso la indagatoria del detenido por tentativa de homicidio.