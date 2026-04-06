Detuvieron a un menor que amenazó en redes con cometer una masacre escolar en Santa Fe

Un chico de 16 años fue detenido en la ciudad de Sunchales tras ser acusado de difundir en redes sociales mensajes en los que advertía sobre ataques armados contra escuelas de la región. Durante el allanamiento a su vivienda, los investigadores secuestraron un revólver con municiones y distintos dispositivos electrónicos que ahora serán sometidos a peritajes.



El procedimiento fue realizado por la Policía de Investigaciones de Santa Fe a partir de una orden solicitada por la Fiscalía de Menores, encabezada por la fiscal Carina Gerbaldo. Los agentes ingresaron a un domicilio ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, donde además del arma de fuego incautaron teléfonos y otros equipos que podrían aportar información clave para la causa.

El joven fue identificado por sus iniciales S.L.B.M. y, según informaron fuentes judiciales, la investigación busca determinar si actuó solo o si otras personas participaron en la difusión de las amenazas. De acuerdo con datos difundidos por Sunchales Día x Día, los elementos secuestrados serán analizados para establecer el alcance de los mensajes publicados en Internet.

El momento del allanamiento al domicilio del menor acusado de mensajes de violencia contra escuelas.

Un clima de tensión en las escuelas santafesinas

La detención se produce en medio de una serie de episodios preocupantes protagonizados por estudiantes en Sunchales. El pasado 31 de marzo, al menos tres alumnos ingresaron armados a la Escuela Técnico Profesional Nº279 Teniente Benjamín Matienzo.

Ese día, las autoridades escolares detectaron que los jóvenes llevaban armas blancas dentro de sus mochilas. Entre los objetos hallados había un cuchillo tipo "rambo", la hoja de un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros y una pequeña hacha de mano.

La amenaza por la cual ordenaron el allanamiento en la casa del adolescente.

Además, aún sigue la conmoción tras el ataque en la Escuela Normal N°40 de la ciudad de San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años, considerado inimputable por su edad, asesinó a su compañero de 13, identificado como Ian Cabrera, y dejó heridos a otros dos estudiantes.



Las autoridades de la escuela de San Cristóbal informaron que el establecimiento todavía no reanudará las clases mientras se evalúan medidas de seguridad y contención para estudiantes y docentes.