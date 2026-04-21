Dos motochorros hirieron a balazos a un integrante de la Prefectura Naval Argentina (P.N.A.), presuntamente al intentar perpetrar un asalto en un supermercado, en un suceso registrado el lunes en el norte de la Provincia de Buenos Aires. Los policías luego detuvieron a un sospechoso de haber participado en el ilícito.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima de lo acontecido fue identificada, en forma oficial, como Nicolás Cañete.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo en horas de la tarde, cuando esos individuos habrían pretendido llevar adelante un robo en el mencionado comercio, que está situado en el cruce de Marcos Sastre e Independencia, en el Barrio San Jacinto.

Trascendió que, en dichas circunstancias, los hampones agredieron a disparos al hombre.

Con rapidez, los malvivientes fugaron en el motovehículo; en tanto que a la víctima se la condujo, de inmediato, a un centro asistencial.

Allanamiento





En base a las imágenes captadas por las diversas cámaras de vigilancia instaladas en el vecindario, los servidores públicos de la comisaría 1ª, del Comando Patrulla (C.P.) y de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito efectuaron un allanamiento en una finca ubicada en la manzana N° 4 del Barrio España, donde apresaron a un sujeto, de 38 años, que se cree que habría participado en lo ocurrido.

Al requisar la vivienda, los efectivos policiales consiguieron incautar una moto de 110cc., varias prendas de vestir y una pistola Browning nueve milímetros con la numeración limada.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo calificado y lesiones graves", el doctor Fernando Diego Martín Reinas, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 8 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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