El chiste del repartidor herido en un asalto: "Gracias a Dios tengo una panza voluminosa y la bala no tocó ningún órgano"

Después del milagroso episodio que pudo haber terminado en tragedia en Lanús, en donde un repartidor de pizzas fue atacado por un ladrón y recibió un balazo en el estómago, la víctima, ya recuperada, bromeó al respecto: "Gracias a Dios tengo una panza voluminosa y la bala quedó entre la grasa y no tocó ningún órgano".

El hecho ocurrió en el cruce de la calles Ucrania y Pedernera, en donde Daniel (60) fue hasta la casa de un cliente para entregar una pizza y, en ese momento, fue abordado por un ladrón, quien le robó y le disparó en el abdomen a quemarropa.

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Luego de lo ocurrido, la víctima dialogó con un medio televisivo y relató lo que pasó: "Hago una changa de fin de semana, llegué a entregar una pizza a un viejo cliente, tardaron un poquito en salir y antes que saliera alguien, vino un coche en contramano, me pidió la llave del auto y la buscaba, y no sé si se le escapó el tiro o me disparó a propósito".

Daniel agregó: "No tenía resistencia, empezó a sonar la alarma vecinal y se fue. Gracias a Dios tengo una panza voluminosa y la bala quedó entre la grasa y no tocó ningún órgano. Soy de la zona y no tengo idea de donde pueden ser y hay una comisaría a 4 cuadras de acá, y si conocés la zona, no sé cómo se animan a robar acá".

Robo y derivación al hospital

En cuanto al hecho, el delincuente lo amenazó de muerte y le exigió que entregara sus pertenencias y las llaves del vehículo, pero la demora en reaccionar del hombre, producto de la tensión del momento, derivó en que el atacante le disparara en el abdomen antes de escapar junto a un cómplice, según informó Data Conurbano.

Daniel fue trasladado al Hospital Evita de Lanús, donde recibió atención médica, aunque los médicos confirmaron que la herida no comprometió su vida. Incluso, según contó el repartidor a sus allegados durante la recuperación, el proyectil quedó alojado en el abdomen, algo que evitó lesiones de mayor gravedad.

Finalmente, la investigación quedó en manos de la Policía bonaerense y de la Justicia, que trabajan sobre las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para identificar el vehículo utilizado por los delincuentes y avanzar con la localización de los responsables del ataque, que hasta el momento no fueron detenidos.

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