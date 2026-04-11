El desgarrador audio de la madre de Ángel López ante de la muerte del nene de 4 años: "Es urgente"

La muerte de Ángel López, el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia, no deja de generar conmoción, sobre todo por las circunstancias del hecho. En las últimas horas, trascendió un desgarrador audio de su madre biológica, enviado minutos después de la descompensación del pequeño.

El mensaje de voz de Mariela Altamirano tuvo como destinataria a Lorena Andrade, actual pareja del padre biológico de la víctima. El audio fue difundido recientemente por el medio local ADN Sur y en él se oye a la mujer angustiada, con la voz quebrada y en un marcado estado de desesperación.

"Lorena, buenos días. ¿Luis está por ahí? Necesito que me llame urgente. Por favor, es urgente. Se trata de Ángel. Necesito que me llame ya", se escucha. En los pocos segundos que dura la grabación, el tono de voz de la mujer deja en evidencia su mal estado.

Estos audios, que habrían sido enviados poco después del grave cuadro de salud del nene, ya forman parte del expediente judicial y se encuentran bajo peritaje por parte de las autoridades. En paralelo, la fiscalía avanza con el análisis de los teléfonos celulares secuestrados durante el allanamiento a la vivienda familiar.

La defensa de la mujer y el estado de la causa





Los primeros estudios médicos y forenses señalaron que la víctima presentaba lesiones internas en la cabeza. Frente a la sospecha de un posible caso de maltrato infantil, Mariela dio su versión en una entrevista periodística y rechazó las acusaciones: "Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué".

En ese marco, también apuntó contra el padre de Ángel por supuestos hechos de violencia durante el embarazo y negó cualquier tipo de agresión hacia el menor desde su entorno actual. "Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No", expresó.

Por su parte, el fiscal de la causa, Cristian Olazábal, confirmó que la madre y su pareja fueron imputados como los principales sospechosos. Ambos permanecen bajo una medida de arraigo con vigilancia policial, mientras la Justicia busca garantizar que no abandonen la ciudad. En caso de incumplimiento, se evaluaría el pedido de detención preventiva.

Mariela Altamirano, la madre de Ángel López; el pequeño de cuatro años estaba a su cuidado cuando se descompensó (Archivo).

En tanto, el padre de Ángel, Luis López, afirmó: "A Ángel lo mataron". Junto a su abogado, sostiene que el niño estaba en buen estado de salud cuando vivía con él y que las lesiones se habrían producido durante el período en el que estuvo bajo el cuidado de su madre biológica.

Incluso, solicitaron que la causa sea recaratulada como homicidio agravado, al considerar que existiría un intento de encubrimiento entre la madre y su pareja. Altamirano continúa bajo investigación, ya que el fallecimiento del niño ocurrió mientras se encontraba a su cuidado en una vivienda del barrio Máximo Abásolo.

Según la familia paterna, el menor había sido entregado recientemente a su madre en el marco de un proceso de revinculación dispuesto por la Justicia de Familia, tras haber vivido anteriormente con su padre. La fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar responsabilidades en las lesiones que derivaron en la muerte del nene.