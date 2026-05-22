Escalofriante: hallaron a una mujer calcinada en el patio de su casa e investigan a su pareja

La ciudad de Resistencia en la provincia de Chaco se encuentra consternada por el hallazgo del cuerpo calcinado de una mujer de 57 años que fue encontrado en el patio de su casa. La pareja de la víctima es investigada por la Justicia.

Fuentes policiales informaron que la mujer fue identificada como Dolores Galarza y el hallazgo ocurrió en una casa ubicada sobre el pasaje Carlos Hardy al 2200, en el barrio 13 de diciembre, en donde los efectivos de la Comisaría Quinta llegaron tras un llamado de alerta.

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Según la información, los agentes se entrevistaron en la escena con un hombre de 61 años, identificado con las iniciales H.M., quien convivía con la mujer y que sostuvo que había salido de la vivienda cerca de las 7 del jueves y, al regresar alrededor de las 11.30, encontró el cuerpo de Galarza en el patio trasero de la casa.

En el caso interviene el ayudante fiscal especializado en Género, Néstor Pelozo, quien coordinó las primeras tareas investigativas junto al personal del Gabinete Científico y efectivos policiales. Además, trabajó en el lugar el móvil del Instituto Médico Forense.

Aguardan los resultados de la autopsia

Los investigadores llevaron a cabo peritajes en el domicilio y recolectaron pruebas para intentar reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo.

Por el momento, la Fiscalía de Género caratuló la causa como "muerte dudosa" mientras se esperan los resultados de la autopsia por lo que no se descarta ninguna hipótesis.

Indicios del cuerpo

El primer examen médico practicado sobre el cuerpo indicó como diagnóstico preliminar un "paro cardiorrespiratorio no traumático - gran quemado", pero debido a las características del caso, la Justicia ordenó el traslado de los restos al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF), donde se realizará la autopsia.

Los estudios complementarios determinarán con precisión la causa de muerte y establecer si la mujer falleció antes o después del inicio del incendio.

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