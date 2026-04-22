Escándalo: maestra usó una pistola para "matar" a los alumnos que respondían mal sus preguntas

En el marco de los casos de amenazas de tiroteos en distintas escuelas surgió un nuevo episodio pone en tela de juicio la seguridad en los establecimientos y alarma a padres y alumnos. En esta ocasión, algunos tutores denunciaron que una docente "amenazaba con una presunta réplica de arma" a los alumnos que no respondían bien las preguntas.

En el mismo video que se difundió por las redes sociales se denunció también que el portero del mismo establecimiento sacó un objeto de su riñonera, al parecer un destornillador, para simular tener una pistola y apuntar contra algunos alumnos.

Crónica dialogó con María, madre de una alumna del colegio, quien aclaró: "Mi hija que concurre a ese establecimiento, está atemorizada desde ese día, porque la docente los amenazaba cada vez que contestaban mal las preguntas".

La mujer agregó que "los chicos respondían mal y ella hacía como el efecto del disparo, como si fuera una gracia pero no fue gracioso", y respecto a cuándo y dónde ocurrió, María argumentó que "esto ocurrió en una hora de inglés a finales del año pasado".

Sobre la situación actual de la maestra, la madre de la alumna relató: "Con la docente no se hizo nada. No está este año con mi hija en el curso, así que no sabría decir si está todavía o no el establecimiento".



La "amenaza" del portero





En el video también se ve una situación polémica con el portero del mismo colegio, quien en silla de ruedas parece amenazar a los alumnos. "Con respecto a la otra imagen, esto pasó a principios de este año. Esta imagen se hizo viral y se puede ver que tiene como una pequeña riñonera y de ahí saca como un destornillador y amenazó a los chicos cuando salían", agregó María.



María finalizó: "Cuando se vio el material en ese momento, no se hablaba ni de armas y no se estaba hablando nada con respecto a a las réplicas, ni tampoco era un encendedor ni mucho menos. Quiero creer que era una réplica, me sorprende mucho, al margen de las amenazas y tiroteo que las escuelas en el país no tengan elementos de contingencia ante cualquier evento, no hay simulacro de incendio ni de escapatoria por escape de gas".

El testimonio de un ex jueza





La ex jueza Raquel Slotolow dijo sobre los eventos que se viven en las escuelas: "Esto es la consecuencia de tantos años de decirle a los jóvenes que tienen derechos, y se olvidaron de las obligaciones. Entonces hoy tenemos chicos sin límites, chicos que pueden hacer estas locuras, alumnos que por inseguridad no pueden estudiar tranquilos, chicos analfabetos, como va a ser abogados, ingenieros o médicos el día de mañana, si no podemos controlar esto en primario o secundario".

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