"Nuestra hija saltó de un puente, buscamos el cuerpo": el estremecedor mensaje de la familia de la joven desaparecida en Corrientes

Mientras continúa la búsqueda de Melanie Aldaz, la joven de 19 años que desapareció el jueves pasado en Corrientes, su padre Ricardo, confirmó a los investigadores que la mujer captada en las cámaras de seguridad del puente sobre el río Paraná es su hija.

Más allá de que personal de Prefectura sigue buscando a la joven en aguas del Paraná, la familia de Melanie reclama que se investigue un presunto contexto de violencia que habría atravesado la víctima.

Todas las noticias de Crónica, en vivo





En las últimas horas, los padres de la chica la reconocieron en la secuencia registrada por el Sistema Integral de Seguridad (SISE) durante la noche del 25 de junio, horas después de la desaparición de la víctima.

"Vi a mi hija en el puente", declaró Ricardo Aldaz, mientras la investigación judicial sigue abierta y los operativos de búsqueda se intensifican para encontrar el cuerpo.

Intenso operativo





La causa se inició de oficio después de que se informara que una mujer se había arrojado desde el puente hacia las aguas del río Paraná. Allí, efectivos de la Policía de Corrientes y personal de Prefectura Naval Argentina realizan rastrillajes tanto en el cauce del río como en las zonas ribereñas, aunque por ahora no hubo resultados.

Uno de los testimonios que más impactó a los investigadores fue el de una integrante del grupo "Ángeles del Puente", quien relató que esa noche se encontró con Melanie, le entregó un mensaje con una frase bíblica y, segundos después, la vio quitarse la campera, cruzar la baranda y saltar al vacío pese a sus gritos para intentar detenerla.

El posteo de la familia que reconoció a la joven en el video (Facebook).

La causa también incorporó la declaración de la hermana de Melanie, quien contó que antes de desaparecer la joven envió un mensaje de despedida al grupo familiar, y publicó una foto junto a sus padres acompañada de la frase: "Gracias por todo".

Según explicó, Melanie atravesaba un momento de profunda vulnerabilidad emocional. Sin embargo, la familia sostiene que detrás de la desaparición podría existir un contexto de violencia que debe ser investigado.

Denuncia por violencia de género





Aldaz manifestó su preocupación por conocer qué ocurrió con su hija en los días previos, y señaló que existía una presunta denuncia por violencia de género vinculada a una persona con la que Melanie habría mantenido una relación.

En tanto, un familiar publicó un duro mensaje en redes sociales en el que rechazó que el trágico desenlace de la historia pueda atribuirse únicamente a una decisión personal.

El mensaje de la hermana de la joven desaparecida (Facebook).

"Melanie no se tiró porque no sabía qué hacer con su vida. Tenía una vida por delante, una carrera hermosa y una familia unida. Melanie hoy no está más entre nosotros porque estaba siendo hostigada, maltratada y acosada. Acá hay un culpable y ese culpable tiene que pagar. Justicia por Melanie", escribió Flor Aldaz en Facebook.

Crónica Policiales: Todas las noticias de hoy



