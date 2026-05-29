Giro en el caso Agostina Vega: la pista del vehículo negro que derivó en los rastrillajes

La investigación por la desaparición de Agostina Vega dio un giro clave tras el análisis del recorrido que realizó el único imputado en la causa, Claudio Barrelier, a bordo de un vehículo en la misma noche en que la menor de 14 años fue vista por última vez.

Las autoridades a cargo del caso habrían logrado comprobar el trayecto realizado en un vehículo Ford Ka de color negro que derivó en el despliegue de un operativo de búsqueda de gran escala en una zona de descampados.

El automóvil fue localizado y en las próximas horas se peritará con luminol para buscar rastros de la menor. No obstante, el análisis de los registros de cámaras de seguridad permitió a los investigadores trazar el circuito que realizó en la madrugada del domingo pasado.





De acuerdo con los datos aportados por fuentes vinculadas al caso, la principal hipótesis sostiene que la noche en que se produjo la desaparición, el vehículo se dirigió hacia el domicilio de calle Del Campillo, en barrio Villa Páez, donde vive Barrelier.

Las pruebas recolectadas sugieren que el sospechoso se retiró del lugar a bordo del vehículo con destino hacia el sector donde este viernes se concentran las tareas de rastrillaje. Según informó el Ministerio de Seguridad de Córdoba, participan unos 150 efectivos junto a divisiones especializadas en una superficie que supera las 200 hectáreas.

Otras líneas de investigación señalan que el automóvil en cuestión no pertenecía a Barrelier, sino que habría sido cedido como préstamo por una persona de su círculo cercano.

Asimismo, el análisis de las imágenes captadas por cámaras de seguridad indica que el coche era conducido por un único ocupante durante el trayecto.

Las cámaras ubicadas en las inmediaciones de la vivienda de Villa Páez captaron el momento en que la menor ingresó a la propiedad junto al detenido. Sin embargo, no se hallaron registros que acrediten la salida de la adolescente por sus propios medios, lo que acentúa las sospechas en torno a los movimientos vehiculares posteriores.

Ante estos indicadores, el Ministerio Público Fiscal coordinó un operativo masivo que incluye a efectivos del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR), personal de Bomberos y equipos tácticos terrestres.

Las tareas de búsqueda se ejecutan en el barrio Ampliación Ferreyra, mediante la utilización de drones de avistaje y embarcaciones tipo kayak para la inspección de sectores con acumulación de agua.