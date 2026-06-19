Una mujer de 71 años y su hijo fueron hallados sin vida en su vivienda en Saavedra

Un impactante hallazgo generó conmoción en las últimas horas. Una mujer de 71 años y su hijo de 42 fueron encontrados muertos dentro de su vivienda.

El dramático hallazgo ocurrió este jueves cerca de las 13:30 en una propiedad ubicada sobre la calle Gosetti y Biga, en la localidad bonaerense de Arroyo Corto, partido de Saavedra, donde personal policial acudió al lugar y constató el fallecimiento de las víctimas, identificadas como Eva Angélica Kesler y Sergio Phillips, quienes convivían en la vivienda.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, durante la inspección inicial no se detectaron signos de violencia ni en los cuerpos ni en el interior de la casa. Esta circunstancia permitió descartar, en principio, la participación de terceros en el hecho.

Además, los peritos también comprobaron que el único calefactor de la vivienda permanecía encendido al momento del ingreso de los efectivos.

A partir de esta situación, los investigadores comenzaron a trabajar sobre la hipótesis de una acumulación de monóxido de carbono en el ambiente, un gas altamente tóxico que puede provocar la muerte sin generar síntomas evidentes en sus etapas iniciales.

En el lugar trabajaron efectivos del Puesto de Vigilancia de Arroyo Corto y especialistas de la Delegación de Policía Científica de Coronel Suárez, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias exactas de los fallecimientos.

La causa fue caratulada como "averiguación de causales de muerte" y quedó a cargo de la Ayudantía Fiscal local. Los investigadores aguardan ahora los resultados de las pericias y estudios forenses que permitirán confirmar si la intoxicación por monóxido de carbono fue efectivamente la causa de la tragedia.