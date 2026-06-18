Se tiró a un aroyo para escapar de un control vial y cuando lo rescataron le incautaron miles de dólares

Un control vehicular de rutina derivó en una persecución acuática en el barrio porteño de Villa Lugano. El sospechoso intentó evadir el puesto de seguridad vial y terminó lanzándose a un arroyo.

El insólito episodio ocurrió el miércoles pasado alrededor de las 17, en las inmediaciones del Destacamento Olímpico de la Policía de la Ciudad.

En su intento por huir de las autoridades, el hombre se arrojó al agua con una mochila que contenía miles de dólares y pesos.

El detenido fue identificado como Martín Enrique Peñaloza, de 33 años, oriundo de la provincia de Jujuy.

El operativo estaba a cargo de efectivos de la División Patrulla Control de Accesos Sur. Durante los controles en la vía pública, el personal policial interrumpió la marcha de un automóvil Renault Logan de color gris.

El hombre se encontraba trabajando en el traslado de un pasajero a través de una aplicación. Los uniformados advirtieron una conducta de nerviosismo en el pasajero, quien portaba una mochila de color rojo. Ante esta situación, procedieron a solicitarle la documentación pertinente para constatar su identidad.

En lugar de cumplir con la orden, el sospechoso se bajó del auto en forma abrupta y escapó a pie hacia el puente La Noria. Luego ingresó dentro del perímetro correspondiente a la Reserva Ecológica de la zona.

Al verse cercado por la Policía, el hombre saltó desde una estructura a ocho metros del suelo y cayó en el cauce del arroyo Cildáñez, que atraviesa el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El sujeto intentó avanzar flotando a una distancia de pocos metros y procedió a desprenderse del bolso que llevaba en la espalda. No obstante, las condiciones del lugar le impidieron salir del arroyo por sus propios medios.

El operativo requirió de la asistencia del personal asignado a las tareas de conservación de la reserva natural para rescatarlo. Luego, consiguieron extraer la mochila del agua. En el interior, se hallaron 16.000 dólares y 2.991.000 pesos argentinos.

El detenido fue identificado como Martín Enrique Peñaloza, de 33 años, oriundo de la provincia de Jujuy. El personal policial constató que el demorado carecía de documentación de respaldo para acreditar el origen de los fondos o justificar su procedencia.

Además del dinero en efectivo, los agentes incautaron un cuaderno que contenía diversas anotaciones manuscritas.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal Sur, bajo investigación del fiscal Gastón Favier, quien dispuso el secuestro preventivo de la totalidad del dinero en efectivo.