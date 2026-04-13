Imputaron a "Tati" Leclercq por el robo de anestésicos: esto tenía en su casa

La justicia de Capital Federal imputó a comienzos de la mañana de este lunes a Chantal Leclercq, conocida como "Tati", bajo la sospecha de administración fraudulenta por el presunto robo de anestésicos del Hospital Rivadavia.

La medida surge en el marco de la investigación por las denominadas "propofest", que ya cuenta con otros profesionales de la salud procesados por maniobras similares en centros sanitarios porteños.

Las agujas halladas en su vivienda

Antecedentes y denuncia

La causa penal contra Leclercq se inició luego de que su superior en el Hospital Rivadavia presentara una denuncia ante la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA).

Según las actuaciones judiciales, la médica habría sido vista bajo los efectos de sustancias en su lugar de trabajo.

Ante la asociación gremial, la imputada reconoció el consumo de drogas como propofol, ketamina, fentanilo y midazolam, insumos que habrían sido sustraídos del stock del centro de salud donde realizaba su residencia.

Conexiones con el Hospital Italiano

La situación de Leclercq se formalizó como una derivación de la causa principal que investiga el juez Javier Sánchez Sarmiento, titular del Juzgado N°47.

Este magistrado procesó el viernes pasado a los médicos Hernán Boveri y "Fini" Lanusse por el robo de anestesia en el Hospital Italiano. Fue el propio Sánchez Sarmiento quien formuló la denuncia que dio origen al expediente separado contra "Tati".

Actualmente, la investigación contra la residente del Rivadavia se tramita de manera independiente en el Juzgado N°56, bajo la subrogancia o titularidad de Alejandro Litvack.

En el marco de estas pesquisas, se sumaron testimonios de vecinos del edificio de la imputada, quienes en mayo de 2025 reportaron el hallazgo de agujas hipodérmicas en el área del lavadero común.

"La nueva acusación contra Leclercq se trata en un expediente aparte, que tramita en el Juzgado N°56", confirmaron fuentes del caso respecto a la división de las investigaciones que sacuden al ámbito sanitario.