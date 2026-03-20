Ladrones agredieron a un joven con un destornillador para intentar robarle la moto

Dos ladrones intentaron robarle la motocicleta a un joven tras amenazarlo y agredirlo con un destornillador, en un suceso registrado en el norte del conurbano bonaerense. Uno de los malvivientes, de 15 años, fue detenido por los pesquisas policiales.

Voceros judiciales revelaron que el hecho, que aconteció días pasados, pero que se conoció este viernes, comenzó cuando los delincuentes ingresaron a una finca situada en Patricios al 1000, con el objetivo de apoderarse de un motovehículo Bajaj Rouser, con el dominio finalizado en RR.

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Según agregaron los informantes, la situación resultó advertida por el morador de la vivienda, de 27 años, quien entabló un forcejeo con los hampones.

Trascendió que estos marginales amenazaron y atacaron al muchacho con un destornillador, para de inmediato darse a la fuga, escondiéndose en el barrio.

A raíz de lo ocurrido en la calle Patricias Argentinas, la víctima logró alertar de la situación a los ocupantes de un móvil del Comando Patrulla (C.P.).

Minutos más tarde dichos servidores públicos apresaron a uno de los sospechosos, de 15 años, en el cruce de Carlos Salas y Alejandro Korn.

En poder del menor fue incautado el destornillador que había sido utilizado para agredir al damnificado.

Al aprehendido se lo condujo posteriormente al destacamento del Barrio Lagomarsino.

Intervino en la causa, que preventivamente se mantiene caratulada "Tentativa de robo", la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.