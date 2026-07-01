"Lo mataste por la espalda": así fue el fuerte cruce en el juicio por el crimen de "Lechuga" Pérez Algaba

Durante la tercera jornada del juicio por el crimen de Fernando "Lechuga" Pérez Algaba se produjo un cruce entre el hermano de la víctima y uno de los principales sospechosos.

En la sala del Tribunal N° 9 de Lomas de Zamora se vivió un momento de tensión cuando Maximiliano Pilepich, señalado por el homicidio del empresario, solicitó hacer uso de su derecho a declarar.

El imputado rechazó los cargos ante los jueces y afirmó: "No tenía ningún motivo para matar a Fernando". En ese momento, Rodolfo Pérez Algaba, hermano de "Lechuga", lo increpó: "Lo mataste por la espalda, salame".

Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas tenían vínculos y una deuda con "Lechuga" Pérez Algaba..

La situación requirió la intervención del personal del Servicio Penitenciario Bonaerense, los policías presentes en la sala y el juez Juan Manuel Rial para restablecer el orden.

La declaración del principal acusado por el crimen de Fernando Pérez Algaba

Pilepich, imputado por el delito de homicidio agravado por codicia, premeditación y el uso de arma de fuego, centró su declaración de casi una hora en desvincularse del hecho. El acusado explicó que mantenía una relación comercial con el fallecido y declaró: "Fernando era parte de mi emprendimiento, quizá Rodolfo Pérez Algaba no conoce nada de todo esto que está escuchando de parte mía. Entiendo el dolor y lo lamento mucho, no puedo ponerme en su lugar. Entiendo que esté enojado, pero yo no tenía motivos para matar a su hermano".

En su testimonio, el imputado también se refirió al endeudamiento de los involucrados: "Lamentablemente, Fernando se vuelve ludópata, agarra el vicio del juego y es donde pierde todo su capital. Fernando siguió pidiendo y se fue endeudando igual que Nahuel Vargas, entre los dos se fueron endeudando", sostuvo.

Asimismo, consideró que tanto él como los otros imputados, Nahuel Vargas y Matías Gil, eran "víctimas" de las circunstancias.

El testimonio de un amigo de "Lechuga" Pérez Algaba

Luego, el tribunal escuchó el testimonio de Lucas Varela, amigo de la víctima, quien aportó detalles sobre la situación económica de Pérez Algaba previo a su muerte. Según el testigo, el damnificado vivía en España y había regresado a la Argentina con la idea de recibir un dinero adeudado para saldar compromisos.

Varela confirmó que su amigo había sufrido pérdidas importantes de dinero tras incursionar en el mercado de las criptomonedas y que su intención era cobrar la venta de dos departamentos que Pilepich le debía.

La fiscalía sostiene que el crimen se consumó entre las 18 del 18 de julio y las 3 del 19 de julio de 2023, en el predio "Renacer", un desarrollo inmobiliario ubicado en la localidad de General Rodríguez.

Pérez Algaba había concurrido al lugar a bordo de una camioneta Range Rover para cobrar 20.000 dólares que Pilepich le debía, una suma que formaba parte de un pagaré mayor certificado ante un escribano público en Castelar.

De acuerdo con las pericias, la víctima recibió dos impactos de bala en la zona posterior del torso. Los informes determinaron que los disparos se efectuaron a una distancia superior a los 50 centímetros, afectando los pulmones y el hígado, lo que provocó una hemorragia aguda y finalmente falleció.

Tras el homicidio, los autores materiales implementaron un plan para ocultar el delito mediante el desmembramiento del cadáver. Los restos de la víctima fueron colocados en bolsas de plástico y distribuidos en una valija roja y una mochila que luego fueron arrojados al Arroyo del Rey, en la localidad de Ingeniero Budge.

El juicio por el crimen finalizará el próximo 9 de julio. En esa fecha, los 12 miembros del jurado popular deberán dictar un veredicto de culpabilidad o inculpabilidad sobre los imputados.