Motoquero acribilló a disparos a un hombre en la vereda de su vivienda

Un hombre de 31 años fue asesinado por un motoquero, quien lo agredió a balazos mientras se hallaba en la vereda de su vivienda, en un suceso registrado en la capital de Santa Fe. Los pesquisas policiales buscan al criminal, en tanto que se descartó por completo que el delincuente hubiera actuado con fines de robo.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Miguel Angel Altamirano.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo el fin de semana cuando el individuo estaba junto a su hermano a escasos metros de su finca, situada en Ignacio Risso al 3700, casi en el cruce con San Juan, en el Barrio San José.

Trascendió que, en dichas circunstancias, apareció en escena un malviviente armado, quien se movilizaba a bordo de una moto negra de 110cc y que comenzó a efectuar disparos, oportunidad en la que provocó la muerte del hombre.

Las heridas de bala





Con rapidez, el marginal huyó en el vehículo y los peritos, al revisar el cadáver, determinaron que presentaba heridas de arma de fuego en uno de los brazos y en la región intercostal izquierda.

En el escenario del episodio, se incautaron un cuchillo y algunas vainas servidas.

Procedimientos





Miembros de la comisaría 26ª de la capital santafesina y de la Policía de Investigaciones (P.D.I.) realizan diferentes procedimientos, destinados a esclarecer el asesinato.

Intervino en la causa penal el doctor Andrés Marchi, fiscal del área de Homicidios.

Por F.V.

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