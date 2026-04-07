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Martes, 7 de abril de 2026

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HOMICIDIO

Motoqueros asesinaron de un balazo en la espalda a un muchacho en un confuso episodio

El caso ocurrió en la zona sur del Gran Buenos Aires y la víctima era un hombre de 27 años. Los criminales habrían actuado por venganza.

Fernando Vázquez

Un joven de 27 años fue asesinado al ser baleado en la espalda por dos motoqueros, quienes lo habrían agredido por venganza, en un confuso suceso registrado en el sur del conurbano bonaerense. Los criminales fugaron y son buscados por los pesquisas policiales.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Iván Ezequiel Merlo.

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Según agregaron los informantes, el hecho, que aconteció en la madrugada del 1° de abril, pero que se conoció este martes, se produjo cuando los malvivientes atacaron a disparos al muchacho en el cruce de Darwin y La Haya.

Merlo resultó baleado en la espalda y debió ser conducido de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (U.P.A.) situada en el cruce del Camino Presidente Juan Domingo Perón (el Camino Negro) y Recondo, pero se asegura que el joven habría abandonado el establecimiento.

Horas más tarde, la víctima fue trasladada de urgencia, en grave estado, al Hospital Interzonal General de Agudos Evita, donde finalmente perdió la vida.

Procedimientos


Miembros de la comisaría 5ª del distrito realizan diferentes procedimientos con el objetivo de apresar a los motoqueros, estimándose que el autor material de los mortales disparos sería menor de edad.

Intervino en la causa, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", el doctor Juan Ignacio Colazo, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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