Motoqueros asesinaron a disparos a un joven en una plaza durante una pelea

Un joven, de 18 años, fue asesinado y otro, de 20, resultó herido, al ser agredidos a balazos por motoqueros como saldo de una pelea registrada en un plaza del sur del conurbano bonaerense. A raíz del crimen, los pesquisas policiales detuvieron luego a dos sospechosos.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fatal fue identificada, en forma oficial, como Santiago Agustín González.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo el fin de semana en una plaza situada en el cruce de la avenida Mitre (la ruta provincial 18) y la calle 6, al originarse una disputa, oportunidad en la que dos motoqueros atacaron a disparos al muchacho y a otro individuo, de 20 años, quien sufrió heridas en una de las piernas.

Trascendió que los marginales fugaron en un motocicleta.

Como consecuencia de lo acontecido, González debió ser conducido de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos Evita Pueblo, donde finalmente perdió la vida.

Allanamientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 1ª del distrito apresaron por lo ocurrido a dos malvivientes, en un allanamiento realizado en calle 37, entre 157 y Mitre, sindicándose a uno de ellos, conocido con el apodo de Cartu, como autor del asesinato del muchacho. Consta en el expediente que estos uniformados llevaron adelante cuatro requisas para resolver el episodio.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio agravado por su comisión con arma de fuego", el doctor Christian Adrián Granados, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.



Por F.V.

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