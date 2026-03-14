Asesinaron a un adolescente de 16 años: investigan si fue atacada en una pelea entre bandas

Una adolescente, de 16 años, fue asesinada y se investiga si quedó atrapada en una pelea entre bandas rivales, en un crimen registrado en el noroeste del conurbano bonaerense. Las autoridades policiales buscan a los autores del hecho.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada como Samira Naiara Alfonso.

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Según indicaron los informantes, el hecho, que ocurrió en la noche del jueves, pero que trascendió en las últimas horas, se produjo en el cruce de La Nueva y Cuatro de Febrero.

Tras ser baleada, la adolescente fue llevada de urgencia al Hospital Zonal General de Agudos Manuel Belgrano, donde finalmente falleció a raíz de las severas lesiones.

Investigación

Habitantes del barrio narraron que la joven era ajena, por completo, a un altercado a disparos, que habrían entablado miembros de dos grupos adversarios.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron el cadáver y determinaron que presentaba heridas de arma de fuego en la cabeza, en el estómago, en la región lumbar y en la rodilla izquierda.

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Comisaría Octava del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el vecindario para apresar a los delincuentes.

Interviene en la causa penal la Unidad Funcional N° 7 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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