Murió un hombre que había sido baleado por motoqueros frente a su hija

Un hombre de 40 años, que había sido baleado por una pareja de motoqueros en febrero mientras estaba acompañado por su hija, murió tras una penosa agonía y a raíz de las graves heridas. El suceso se registró en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay y, por el crimen, los pesquisas policiales detuvieron a una mujer.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Facundo Putallaz.

Todas las noticias de Crónica, en vivo:

Según agregaron los informantes, el hecho se produjo el 20 de febrero cuando el damnificado y su hija se hallaban a bordo de una motocicleta en el cruce de Doctor Lacava y Bartolomé Mitre, en las cercanías de la plaza Rocamora, oportunidad en la que un individuo y una joven arribaron a la mencionada esquina en un motovehículo.

Trascendió que los malvivientes agredieron a las víctimas a disparos, ocasión en la que Putallaz recibió un certero impacto de bala en la espalda.

El hombre debió ser conducido de urgencia al Hospital Justo José de Urquiza, donde los médicos diagnosticaron que había sufrido lesiones en la columna, que le provocaron un estado de cuadriplejia.

Finalmente Putallaz perdió la vida en los últimos días en el centro asistencial.

Apresada

Como consecuencia de lo acontecido, los policías entrerrianos apresaron a una muchacha, de 22 años, quien aparece sindicada de haber sido la conductora de la motocicleta y a la que se le dictó prisión preventiva por dos meses.

En tanto, los investigadores buscan a un marginal apodado El Tara, quien figura sospechado de ser el autor material del asesinato.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy