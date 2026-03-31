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Martes, 31 de marzo de 2026

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Otro brutal ataque en una escuela: un alumno terminó con fracturas producto de trompadas y patadas de un compañero

El violento episodio se conoció en medio de la conmoción por el crimen de un estudiante en un colegio de Santa Fe, cuyo autor habría padecido "bullying".

En medio de la conmoción por el crimen de un estudiante en un colegio de Santa Fe, cuyo autor habría padecido "bullying", se conoció otro brutal caso de violencia escolar en la ciudad de Mar del Plata, que terminó con un alumno de 14 años internado con fracturas en la cara y otro estudiante, el agresor, expulsado del establecimiento educativo.

El hecho ocurrió el viernes último en la Escuela Secundaria N° 38 Rodolfo Walsh, situada en la avenida Independencia 3365, cuando un estudiante atacó a un compañero debido a que no quiso cederle el banco. Mar del Plata Web, medio local, difundió un impactante video sobre el incidente, con imágenes pixeladas para preservar las identidades de los menores involucrados

Así fue el brutal ataque 

El episodio comenzó alrededor de las 7.40, durante la primera hora de clases, cuando un alumno de tercer año entró al aula y discutió con la víctima, de 14 años, consignaron medios locales. 

El agresor tomó a su compañero del cuello y lo tiró al piso, donde empezó a pegarle trompadas y patadas. Un vez que vio que el agredido no se movía más, dejó atacarlo.

La víctima fue trasladada en la Clínica del Niño y la Familia, donde los médicos aconsejaron que quedara internado.

Protesta de padres de alumnos 

Luego del violento episodio, padres de alumnos del colegio realizaron una protesta frente al establecimiento educativo, convocados por el Centro de Estudiantes, con el fin de reclamar medidas concretas para evitar este tipo de hechos. 

Leopoldo, padre de la víctima, en diálogo con el diario La Capital sostuvo: "Tuvo que pasar lo de mi hijo para que se ocupen y tomen cartas en el asunto". Y, en alusión al atacante, agregó: "Ahora sí pudieron sacarlo del colegio". 

El hombre, además, criticó la actuación previa de las autoridades del colegio. "Durante el año pasado, me la pasé firmando actas y me decían que no podían hacer nada. Y pasó esto", finalizó.

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