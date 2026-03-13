Policía mató a balazos a un joven al confundirlo con un ladrón

Un oficial de la Policía de la Ciudad mató a balazos a un joven e hirió a otro muchacho, presuntamente al confundirlos con ladrones, en un confuso suceso registrado en el oeste del conurbano bonaerense. El autor del asesinato fue detenido por las autoridades, quienes investigan lo acontecido.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fatal del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Juan Cruz Leal, de 20 años; mientras que el herido es Daniel Enrique Kuhne, de la misma edad.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo a las 22.30 del jueves en el cruce de General Martín Rodríguez y Suboficial Perdono.

Trascendió que el oficial, quien se hallaba franco de servicio y vestido de civil, se movilizaba a bordo de una motocicleta junto a su esposa, oportunidad en la que agredió a disparos a estos muchachos con su pistola nueve milímetros, ya que habría sospechado que pretendían robarle el vehículo.

Leal y Kuhne debieron ser conducidos, de urgencia, al Hospital Interzonal General de Agudos Profesor Doctor Luis Güemes, donde finalmente el primero de ellos perdió la vida en la madrugada de este viernes, al haber sido alcanzado por impactos de arma de fuego en la ingle y en la región torácica.

En tanto, los servidores públicos de la comisaría 4ª del distrito apresaron al autor de lo ocurrido.

Intervino en la causa penal la doctora María Alejandra Bonini, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.