Ramón Dupuy comparó la muerte de Ángel López con la de Lucio Dupuy: "Es desgarrador, es revivir algo que nos pasó"

Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio Dupuy - el nene asesinado en La Pampa en 2021 - comparó la muerte de Ángel López, el nene de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia, con la de su nieto. "Es desgarrador, es revivir algo que nos pasó", afirmó.

Dupuy recordó que a Lucio "lo mataron igual" el 26 de noviembre de 2021, pero que a diferencia de Ángel, su nieto no tuvo la posibilidad de expresar que no quería estar con su mamá. "A este nene se lo escuchó, pero no actuaron", puntualizó.

Las críticas a la Justicia y los organismos de niñez

En una entrevista televisiva, Dupuy calificó la muerte de Ángel como "una negligencia judicial y de los organismos de niñez". La autopsia determinó que el menor presentaba una lesión interna en el cerebro.

Cuestionó que con este caso se sigue viendo "cómo estas cosas suceden, cómo se cae todo el trabajo que venimos haciendo para que no pase más". También advirtió que las tenencias compartidas "primero tienen que ser asistidas" y que deben tener "un seguimiento total", especialmente en casos con antecedentes de maltrato.

"Los niños no mienten. No son berrinches, es la verdad de un menor", argumentó en referencia al video que se viralizó en el que Ángel pedía no irse con su madre y quedarse con su padre.

¿Qué pasó con Ángel López?





La madre del nene lo trasladó de urgencia al hospital el domingo por una descompensación repentina. Llegó sin signos vitales, fue reanimado, pero su cuadro fue irreversible y falleció el lunes. La progenitora quedó en el centro de la investigación por la lesión interna que presentó el menor.