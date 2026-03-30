Estuvo preso por abuso sexual y lo asesinaron a una cuadra de una dependencia policial

Un hombre de 74 años, que había estado preso en una cárcel por abuso sexual, fue asesinado al ser agredido a cuchilladas en la vía pública, en un suceso registrado el domingo a una cuadra de una dependencia policial, en el sur de la Provincia de Buenos Aires. Los criminales fugaron y son buscados por los pesquisas.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Félix Antonio Villalba, quien en noviembre había salido de la Unidad Penitenciaria N° 44, situada en la localidad de Batán.

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Según agregaron los informantes, a las 4.30 del domingo, los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) hallaron el cadáver del septuagenario en el cruce de Gascón y Buenos Aires, justo a una cuadra de la Estación de Policía Departamental del distrito.

Trascendió que los peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba tres certeras heridas de arma blanca.

En la actualidad, Villalba gozaba del beneficio de libertad condicional.

Los procedimientos no tuvieron resultado





Hasta el momento, los procedimientos realizados por las autoridades de la Superintendencia de Operaciones y Planeamiento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires finalizaron con saldo completamente negativo.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la doctora María Constanza Mandagarán, fiscal de la Unidad Funcional N° 4 perteneciente a los tribunales marplatenses.

Por F.V.

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