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Jueves, 23 de abril de 2026

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MUERTE

Tragedia en Córdoba: un nene de 11 años se descompensó jugando en el recreo y murió

El chico cursaba sexto grado en la escuela "Gral. José de San Martín" de La Calera. Se desvaneció mientras jugaba a la pelota con sus compañeros. Pese a las maniobras de reanimación y el traslado de urgencia, falleció al llegar al hospital.

Un nene de 11 años murió este lunes a la mañana luego de descompensarse durante el recreo en la escuela primaria "Gral. José de San Martín", en la localidad de La Calera, Córdoba. 

La tragedia ocurrió alrededor de las 11 dentro del establecimiento educativo ubicado en ubicada en Juan Ramón Jiménez 428, y la causa de muerte aún es investigada por la Justicia.

El chico, que cursaba sexto grado, jugaba a la pelota con sus compañeros cuando se desvaneció de un momento a otro. 

Los otros niños creyeron que era una broma hasta que confirmaron que no reaccionaba, según contó el director General de Bienestar Educativo de Córdoba, Juan José Castellano, en diálogo con Cadena 3.

El personal de la escuela le realizó maniobras de RCP (reanimación cardiopulmonar) hasta que llegó el servicio de emergencias al barrio Stoecklin

Los médicos continuaron con la reanimación durante el traslado al Hospital Materno Infantil Dr. Arturo Illia, donde se constató su fallecimiento poco después del ingreso.

La Justicia investiga la muerte

La causa quedó caratulada como "muerte de etiología dudosa", según informó el medio local Villa María en Vivo

La Justicia ordenó las pericias correspondientes y se aguardan los resultados de la autopsia para determinar qué provocó el paro cardíaco del alumno de 11 años.

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