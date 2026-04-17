Un bonaerense fue de vacaciones con la novia a Córdoba y murió ahogado en un río

La tragedia enlutó el valle de Traslasierra durante este fin de semana. Tras una intensa búsqueda, los rescatistas hallaron el cuerpo sin vida de un turista de 37 años que había desaparecido el pasado jueves en el río Chico, en la localidad de Nono. El hombre, oriundo de Buenos Aires, disfrutaba de unos días de descanso junto a su pareja cuando ocurrió el fatal accidente.

El hallazgo se produjo en el cauce del balneario Los Remansos. Efectivos del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR), dependientes de la Dirección Bomberos, localizaron el cadáver sumergido a unos cinco metros de profundidad.

La víctima llegó a la zona serrana junto a su novia, de 34 años, para vacacionar. Ambos se alojaban en un camping situado a pocas cuadras del balneario. Según lograron reconstruir los investigadores, el jueves el hombre decidió ingresar al agua para nadar.

Antes de sumergirse, dejó sus pertenencias en la orilla del río. Sin embargo, los minutos pasaron y el turista nunca regresó a la superficie. Ante la desesperación y la falta de noticias, su pareja alertó de inmediato a las autoridades, lo que dio inicio a un megaoperativo de búsqueda que incluyó rastrillajes terrestres y tareas de buceo especializado.

Fuentes oficiales confirmaron que el sector donde ocurrió el hecho presenta características naturales que pueden resultar mortales para quienes no conocen el terreno. El río cuenta con pozones de profundidad irregular, corrientes cambiantes y bajas temperaturas del agua.

Estos factores, sumados al posible cansancio físico, suelen influir en este tipo de siniestros. Los especialistas remarcaron que en los ríos serranos las condiciones pueden modificarse de manera repentina, convirtiendo una tarde recreativa en una situación de riesgo extremo.

Investigación en curso

La causa quedó radicada en la Fiscalía de Villa Cura Brochero, bajo la dirección de la fiscal Cecilia Giménez. Los peritos intentarán determinar las circunstancias exactas que desencadenaron el ahogamiento del turista bonaerense.

Desde los equipos de seguridad de Córdoba reiteraron la importancia de respetar las indicaciones de los guardavidas y extremar las precauciones al ingresar a espejos de agua desconocidos para prevenir nuevas tragedias en los balnearios de la provincia.



