Un brutal incendio azota un depósito de pintura: el humo se ve a kilómetros

Un voraz incendio azotaba este jueves un depósito de pinturas situado en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno, donde los vecinos tuvieron que ser evacuados. Ocurre un día después de la explosión de un local con garrafas en Mariano Acosta.

El nuevo incendio, por el cual hasta el momento no se reportaron víctimas, se desató a las 9 en una propiedad ubicada en el cruce de la avenida San Martín y la calle Chilecito, y las columnas de humo podían observarse a muchos kilómetros de distancia, al tiempo que el fuego era atacado con líneas de agua por 30 dotaciones de bomberos.

Policías delimitaron el perímetro, a unos 300 metros alrededor del depósito, en tanto que agentes de Defensa de Civil repartieron barbijos a las pocas personas que quedaron en las cercanías.

El depósito pertenecía a la empresa Fademac, dedicada a la fabricación de pinturas, químicos, solventes y membranas, entre otros productos, y desde hace un tiempo está a cargo de una cooperativa.

Temprano, vecinos de distintos barrios de General Rodríguez reportaron en redes sociales que una columna de humo negro podía verse desde ese partido, lo que les generaba extrema preocupación ante la posibilidad de que el incendio se encontrara dentro del distrito.

Vecina: "Al frente hay muchas casas"



Por su parte, una vecina llamada Micaela, dialogó con Crónica HD y contó que su domicilio está situada a 15 cuadras del depósito, a la vez que advirtió que "al frente" del local siniestrado "hay muchas casas".

Además, contó "hay una escuela a tres cuadras", la N° 66, y detalló luego que, además de humo negro, observó que caían "partículas blancas".

La pobladora, asimismo, recordó que el lugar ya había sido escenario de un incendio en junio de 2023.

"Fue aislado. Supuestamente, habían tirado una colilla de cigarrillo", precisó al momento de referirse a la causa de ese siniestro.