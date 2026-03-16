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Lunes, 16 de marzo de 2026

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Murió una beba de un año y medio luego de que su papá despistó con el auto en la Ruta 14

El accidente ocurrió en la Ruta 14 cerca de Colón, Entre Ríos. La víctima viajaba junto a sus padres, quienes resultaron heridos y tuvieron que ser asistidos por personal médico.

Una beba de un año y medio perdió la vida tras un despiste en la Ruta 14 cerca de Colón, Entre Ríos. La menor viajaba junto a sus padres, quienes resultaron heridos en el trágico accidente.

El hecho ocurrió este lunes cuando el auto Peugeot 207 en el que se trasladaban la familia circulaba desde Concordia hacia Gualeguaychú, ciudad de la que es oriunda.

Según informó el Puesto de Control Vial Mabragaña, en el accidente no hubo otros involucrados. El padre de la menor, de 22 años, conducía el auto cuando perdió el control y terminó volcando sobre la banquina.

En el vehículo también viajaba la madre de la beba, una joven de 21 años. De acuerdo con Ahora Entre Ríos, el conductor sufrió lesiones leves, mientras que la joven resultó con heridas graves y tuvo que ser trasladada de urgencia para recibir atención médica.

Por último, durante la noche del sábado sucedió otro trágico siniestro con menores de edad en Entre Ríos. En ese hecho, una familia protagonizó un fuerte choque frontal sobre la Ruta Nacional 127. Como consecuencia del impacto murieron una pareja y sus dos hijos.

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