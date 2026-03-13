Vecinos lincharon a un joven acusado de robar en dos casas y murió en el hospital

Un grupo enardecido de vecinos golpeó salvajemente a un joven, de 27 años, quien era acusado de haber entrado a robar a dos casas. Como resultado del violento ataque, el sospechoso murió en un hospital de Mar del Plata a las pocas horas.

Fuentes policiales indicaron que el hombre estuvo internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde ingresó lúcido y consciente, pero se descompensó alrededor de las 5 de la madrugada del jueves y falleció.

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Según el informe preliminar de la autopsia, aunque existieron los golpes, estos no habrían sido la causa de su muerte. En cambio, el hombre sufrió un cuadro de hipoglucemia que derivó en un paro cardíaco.

El medio local 0223 indicó que el episodio se dio en la primera hora del jueves, cuando un vecino del barrio Nuevo Golf llamó al 911 por la presencia de una persona que ingresó de forma muy agresiva a dos casas ubicadas en Cerrito al 3300 y en Marcelo T. de Alvear al 3300.

En ese instante, la policía llegó al lugar y redujo al acusado, que estaba siendo linchado por la gente de la zona. El hombre fue identificado como L.R.B., quien presentaba un amplio prontuario por los delitos de robo y violación de domicilio, resistencia a la autoridad y contravenciones.

Finalmente, el caso quedó en manos de la UFI Nº7 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Carlos Russo, que caratuló la causa como "averiguación de causales de muerte" y la investigación avanza para esclarecer la mecánica del episodio.



