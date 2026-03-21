Video: chocaron al intentar escapar de un robo y ahora luchan por su vida

En otro grave hecho de inseguridad, una pareja se accidentó y ahora lucha por su vida luego de intentar escapar en moto a toda velocidad de delincuentes que los perseguían para robarles.

El hecho tuvo lugar al sur del Gran Buenos Aires, cuando los jóvenes advirtieron una maniobra extraña de los sospechosos, por lo que en el intento de perderlos, impactaron de lleno contra una esquina.

Brian Paniagua, de 21 años, y su novia, Zamira Roldán, de 22, como así se llaman las víctimas, permanecen internados en estado crítico, mientras que los delincuentes huyeron del lugar.

Según trascendió, fueron los propios vecinos del barrio quienes se acercaron a asistirlos y llamaron a personal del SAME, que arribó rápidamente para trasladarlos.

El joven fue llevado de urgencia al Hospital Bicentenario de Monte Grande, donde le diagnosticaron una fractura de cráneo de extrema gravedad. Por su parte, la chica fue internada en el Hospital de Quilmes, con los pulmones perforados y fracturas de costillas y clavícula.

Frente a la complejidad del cuadro, ambos fueron inducidos a coma y permanecen en estado reservado. En tanto que los investigadores trabajan para identificar y capturar a los delincuentes.