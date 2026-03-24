Video: se hicieron pasar por pasajeros y asaltaron a una chofer de una aplicación de viajes

Dos delincuentes engañaron a la conductora de una aplicación de viajes para tomarla por sorpresa durante un robo ocurrido en el sur del Gran Buenos Aires.

La emboscada comenzó cuando dos asaltantes se hicieron pasar por pasajeros para atacarla en pleno trayecto, y a plena luz del día, y el violento episodio quedó registrado en un video.

Según informaron los medios locales, el hecho de inseguridad ocurrió en la zona de calles 12 y 507, donde los agresores solicitaron un viaje mediante una cuenta falsa.

La chofer los recogió sin sospechar que se trataba de un asalto premeditado, pero minutos después de iniciado el recorrido la situación cambió abruptamente.

De acuerdo a la información publicada por El Día, los falsos pasajeros amenazaron a la conductora y la obligaron a detener la marcha. En ese momento, el robo derivó en un ataque de extrema violencia: los delincuentes la tomaron del cuello e intentaron asfixiarla para obligarla a entregar sus pertenencias.

Durante el forcejeo, la víctima fue golpeada y sufrió lesiones leves, mientras los asaltantes le sustraían el celular, la billetera y otros objetos de valor. Incluso, intentaron apoderarse del vehículo, aunque no lograron concretarlo debido a la resistencia de la mujer.

Tras el ataque, los sospechosos escaparon a pie, pero fueron localizados a pocos metros gracias al rápido accionar policial y la colaboración de vecinos, que permitieron su detención cuando se ocultaban entre pastizales.

En el lugar, la Policía secuestró elementos de interés para la causa y avanza con el análisis de cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia completa del hecho.

Pese al shock, la conductora logró ponerse a salvo y solicitar asistencia. Fue atendida por personal de salud y acompañada en la denuncia, mientras se recupera de las lesiones sufridas.

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