Alberto Fernández, postulante a la presidencia desde Frente de Todos, afirmó este lunes que el presidente Mauricio Macri "intenta mover el consumo" con las medidas económicas anunciadas esta mañana, pero advirtió que lo hace "tardíamente y sin tener en cuenta las consecuencias".

"El presidente intenta mover el consumo y no está mal. Pero en estos términos es muy peligros. Disponerlo así puede generar lo que está ocurriendo", sostuvo Fernández en diálogo con El Destape Radio para luego agregar: "La impresión que tengo es que (Macri) no está convencido de lo que está haciendo. Por eso le sale mal: no cree en lo que está haciendo".

Con respecto a mantener una reunión con el jefe de Estado, consideró que "no tiene sentido" porque "va a ser muy díficil" ponerse de acuerdo, ya que concibe "otro modelo de país". "El Presidente lo que no entiende es que tiene que gobernar; y voy a ayudar a que gobierne. Pero que gobierne hasta el último día, eso es lo que quiero", expresó.

Y cuestionó: "Entiendo que debe gobernar después de recibir el resultado electoral que tuvo. Y en eso voy a ayudar. Pero no tiene sentido que nos reunamos, porque no nos vamos a poner de acuerdo. No quiero ser partícipe de sus decisiones porque entonces a la Argentina ¿qué opción le queda si todos pensamos lo mismo? Creo que tardíamente toma estas medidas".