En una entrevista que le hicieron desde el diario El País, de España, Alberto Fernández opinó que las declaraciones de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en su discurso del viernes pasado, comprende una "una mirada parcial, absolutamente económica, que desatiende todo lo que nos tocó pasar en el medio".

El presidente de la Nación dio a conocer su opinión con respecto a las fortísimas declaraciones que Cristina manifestó en la ponencia que dio en la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus). La expresidenta había disparado fuertemente contra propios funcionarios del Gobierno nacional. Con respecto a ello, Alberto consideró que la presidenta del Senado no tuvo en cuenta que "vivimos una pandemia, una tragedia que la humanidad vive muy de tanto en tanto, que se ha llevado seis millones de vidas en el mundo, más de 100.000 argentinos".

"Tengo un enorme respeto por Cristina. Ella representa en la historia algo significativo, y en el presente es líder de un espacio importante. Pero hay cosas en las que no comparto su mirada", remarcó el mandatario. También, agregó que él fue "públicamente crítico con su gestión de gobierno" y que todo el mundo sabe que tiene "una mirada diferente". "Respeto lo que dice, pero pido que respeten lo que digo yo", remató el primer mandatario, mientras se encuentra actualmente recorriendo varios países europeos con el fin de conseguir negociaciones relacionadas con el sector energético.

Alberto Fernández en su llegada a España.

La posible candidatura de Alberto Fernández en 2023

Con respecto a las dudas y los rumores de que Cristina podría ser candidata para el 2023 y enfrentarse en las PASO el año que viene, el jefe de Estado negó que estuviese "pensando en 2023", sino que, en realidad, aseguró que piensa en qué puede "hacer para que esta guerra se termine", ya que para las elecciones "falta mucho".

"Desde 2019 decían que yo sería un títere de ella. Pero la verdad es que yo tomo las decisiones. Eso no quiere decir que no escuche a Cristina, que desprecie su opinión. Pero la decisión la tomo yo. Y llevó mucho tiempo que se den cuenta de que yo estoy gobernando", destacó Alberto en la entrevista con el medio español publicó este martes. Asimismo, agregó sobre su manera de dirigirse a propios y ajenos: "Los debates que propongo son en este tono de voz, no necesito gestos grandilocuentes, ni insultos, ni maltratos".

Su apoyo incondicional a Martín Guzmán

A pesar de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, fuera convocado por el presidente para la gira a Europa, el responsable de esta cartera decidió quedarse para atender la agenda local. Desde el portal español, le preguntaron si ratificaba al funcionario. "Detesto la idea de la ratificación. Nunca fue puesto en duda. Martín es el ministro que hizo frente a las deudas privadas y con el FMI, que nos hizo crecer al 10,3%, que bajó la desocupación del 13% al 7%", destacó.

Fernández sobre su antecesor en el Gobierno: "Macri endeudó al país de un modo absolutamente irresponsable"

En la entrevista, Alberto apuntó contra la gestión de Mauricio Macri y disparó que "se endeudó de un modo absolutamente irresponsable y tuvimos que renegociar en plena pandemia 100 mil millones de dólares de deuda con acreedores privados". En ese sentido, puntualizó que "ahora, la Argentina tiene problemas estructurales, y cuando crece mucho necesita mucho insumo importado y la carencia de dólares complica la economía".

"Si los argentinos vieran lo que yo me encuentro día a día, nunca pensaría en volver a entregar el poder a Macri ni a nadie que se le parezca. El daño que hizo Macri a la Argentina es incalculable. La desaprensión es imperdonable", lanzó Fernández.

Si bien la Justicia desestimó la causa de espionaje ilegal de Macri el expresidente sigue procesado por el espionaje a familiares de las víctimas del submarino San Juan. Sobre el tema, el presidente expresó su interés en que la Justicia "investigue con seriedad a los negociados que Macri llevó adelante en su Gobierno", de los cuales el gobierno de Fernández, "ha denunciado a todos".

"Macri ha sido el más dañino. Por eso, con todo respeto, durante la entrevista me invitó a subirme a un ring a pelearme con Cristina, pero ella no es mi enemiga, mi enemigo es Macri. Y a quien tengo que pelear si quiero una Argentina más junta es a Macri, no entre nosotros", sostuvo.

Por último, sobre la escalada pública del diputado nacional Javier Milei, Fernández opinó que el político perteneciente al bloque de La Libertad Avanza es una "suerte de anarquía de derecha, la nueva versión del liberalismo más cruel". "Dice negar el Estado, pero lo que hace es sostener el statu quo de los poderosos", aseveró.