A partir del próximo martes comenzarán a llevarse adelante las audiencias públicas para definir los aumentos en las tarifas de luz y gas que impulsa el Gobierno nacional. Las mismas serán realizadas de forma virtual la próxima semana los días 10, 11 y 12 de mayo.

Sobre este tema, uno de los principales cuestionamientos que realizan las asociaciones de defensa al consumidor es el de cuánto es lo que terminarán pagando los usuarios para recibir los servicios, en medio del actual contexto económico por el que atraviesa el país.

La Secretaría de Energía realizó un informe que se dio a conocer esta semana en donde se especificó que comenzarán a pagar la tarifa plena los usuarios con ingresos mayores de $300.000 que posean tres o más inmuebles, tres o más vehículos de menos de 5 años de antigüedad o sean propietarios embarcaciones o aeronaves.

.

De esta manera, se especificó que el 10% de los consumidores con mayores ingresos no recibirá más subsidios, en tanto que los usuarios que no reciban tarifa social y se encuentran dentro de un sector medio (alrededor del 70% de los consumidores) tendrán un aumento del 21,5% del gas y del 17% en la electricidad.

Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores (UYC), sostuvo en diálogo con cronica.com.ar que no se encuentran "en contra de que los sectores más pudientes" dejen de recibir subsidios, pero si de que no haya mayores distinciones entre quienes pagarán los aumentos y están dentro del sector medio, ya que muchos "no están en condiciones socioeconómicas" de afrontar las subas.

"Estamos de acuerdo con la segmentación. Se piensa en tres grandes sectores: el 10% con más capacidad económica, la gente que goza de tarifa social y la gente del medio. Ese medio es muy heterogéneo en capacidad económica. Entonces creemos que esa triple distinción es bastante escasa. Hay que abrir un abanico más amplio", apuntó Boada.

De esta manera, afirmó que ese sector medio se ve "perjudicado por los aumentos" al no tener la capacidad de afrontarlos y ser de por si "un grupo mayoritario golpeado por la situación de precios de la economía", puntos que expondrá en las próximas audiencias públicas el representante de consumidores.

.

Además, el director de UYC alertó que no se especificó si se contempla dentro del promedio de la suba, que será de alrededor del 42,7% para todo el año en las tarifas, el recorte de subsidios a las empresas distribuidoras de energía y la posibilidad de que eso genere más incrementos en las boletas de luz y gas.

En las dos primeras audiencias se tratarán los precios del gas en boca de pozo a nivel nacional y de la energía eléctrica para el Área Metropolitana de Buenos Aires (donde operan Edenor y Edesur), mientras que el tercer día se presentará un informe técnico con los criterios para reducir el nivel de subsidios (segmentación).

Tarifas de luz y gas: más cuestionamientos sobre los aumentos

Por su parte, Boada consideró que es necesario revisar las subas sobre la luz y el gas que se llevaron adelante durante el gobierno macrista, con "aumentos del 2.500% en las tarifas en cuatro años".

"Hay que revisar si estas tarifas en realidad no estuvieron infladas y si correspondía realizar esos aumentos. Si no hay cierto sector se está llevando más de lo que corresponde en la generación de energía", alerto.

.

A su vez, el presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Bussetti, manifestó en diálogo con cronica.com.ar que estaría´"de acuerdo con la reducción de los subsidios", en caso de que "sean para las empresas productoras de gas que reciben subsidios millonarios todos los meses para producir gas natural".

En ese sentido, Bussetti citó un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto que indica que entre marzo de 2021 y marzo de 2022 se destinaron a las productoras de gas 548 mil millones de pesos.

Por último, apuntó que no se cuenta con "suficiente información sobre la segmentación" y enfatizó que "no es un buen momento" para aplicar aumentos tarifarios, con "estos índices de inflación y dificultades para cubrir la canasta básica".

Por M.C.