El Gobierno, a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), pagará un bono de $45.000 a los sectores más vulnerables del país, que alcanzará a más de dos millones de personas, según cálculos oficiales.

La nueva ayuda estatal fue anunciada por el presidente Alberto Fernández el 17 de octubre último. "Así como en su momento hicimos el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), ahora vamos a sacar este bono y con él vamos a llegar a los más marginados, olvidados y postergados", sostuvo el primer mandatario durante un acto por el Día de la Lealtad, en el que también inauguró un tramo de la autopista Ezeiza-Cañuelas.

��"Mejor que decir es hacer, #MejorQuePrometerEsRealizar", dijo el presidente @alferdez al encabezar la inauguración del último tramo de la Autopista Ezeiza-Cañuelas, e inicio de 4 obras en Buenos Aires, La Pampa, La Rioja y Entre Ríos ��️✅#17DeOctubre https://t.co/1uVmK5Az0B pic.twitter.com/wfXZ8LpvLL — Casa Rosada (@CasaRosada) October 17, 2022

Por su parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, precisó que el bono podrá ser cobrado por personas que "hoy no tienen nada: no tienen un plan (social), no tienen la Asignación Universal (por Hijo), no tienen seguro de desempleo y no tienen trabajo; y sienten que el Estado no las está protegiendo".

¿Cuándo y cómo se pagará el bono?

A fines de septiembre último, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que en el primer semestre de este año la pobreza llegó al 36,5% en el país y la indigencia subió al 8,8%.

El pago del bono se efectuará en dos cuotas: una se acreditará en noviembre próximo y la otra, en diciembre, informaron fuentes oficiales.

¿Qué trámite hay que realizar para cobrar el nuevo bono?

Massa detalló que, "para recibirlo, el beneficiario deberá inscribirse en ANSES". Hasta el momento, el Gobierno no habilitó un formulario para anotarse. No obstante, para adelantar un paso de la inscripción, se recomienda mantener actualizados los datos en la plataforma “Mi ANSES”, del sitio web anses.gob.ar.

Desde la dependencia que encabeza Fernanda Raverta, informaron que se cruzará información con otros organismos para evaluar la situación socioeconómica de cada persona.

Las fuentes de la ANSES, además, reportaron que también existirá una instancia de inscripción de manera presencial en las ofinas del organismo previsional.