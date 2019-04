Los principales medios de Estados Unidos se hicieron eco de la crisis que vive la Argentina y publicaron en sus ediciones análisis sobre la situación económica del país, a la cual compararon con la hiperinflación y con el estallido social que vivió el país a finales del 2001. También hablaron de la imagen negativa que atraviesa el presidente Mauricio Macri, de quien dicen que se volvió "Peronista" por las últimas medidas adoptadas desde su gobierno.

Por un lado, los periódicos The Washington Post y The New York Times replicaron un artículo de la reconocida agencia internacional AP que planteó que "la incertidumbre económica" de Argentina empuja a los jóvenes a buscar oportunidades en Europa. Además, compara la situación actual del país con la hiperinflación que se registró entre 1989 y 1990 y el estallido social de finales de 2001 que terminó con el gobierno del radical Fernando de la Rúa.

En consecuencia, la publicación señala que "los argentinos están perdiendo poder de compra gracias a una inflación anual de casi el 50%, una de las peores del mundo" y que durante el año pasado, el peso argentino "perdió más de la mitad de su valor frente al dólar estadounidense".

En la nota reflejan que otro de los aspectos que empujan esta decisión de emigrar de muchos jóvenes son las políticas del presidente Macri de recortar subsidios, lo que llevó "a un aumento en los costos de los servicios públicos y el transporte".

Por su parte, la revista Forbes en un análisis de la situación argentina relata que "con las elecciones a seis meses de distancia y una economía en la cuneta, Macri está introduciendo políticas al estilo de Perón para ganarse a los votantes que han enfrentado cuatro años de pérdidas de fortuna bajo su presidencia".

"La economía se parece mucho a lo que sucedió en 1989 y nuevamente en 2001, ambos años terribles para los presidentes argentinos y los tenedores de bonos argentinos. Macri está haciendo todo lo posible para asegurarse de que su presidencia y su economía no sufran el mismo terrible destino", analiza el texto que firma Kenneth Repoza.

En otro pasaje del informe, se puntualizan las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional entre las cuales se destacan "el control de los precios de 60 productos considerados esenciales para los argentinos de todos los días, incluido el arroz, la leche y el azúcar; un nuevo programa para subsidios en todo, desde viajes y turismo hasta materiales de construcción, que ofrece descuentos de precios del 10% al 25% sobre la tasa de mercado para unos 18 millones de argentinos ilegibles".

En esta línea la revista especializada en economía y finanzas cita a Crónica y a la encuesta realizada sobre las medidas adoptadas por el gobierno y el impacto que tendrán verdaderamente en la economía de los argentinos. "Una encuesta realizada por el periódico Crónica sugiere que el 83% piensa que los nuevos planes de Macri para controlar la inflación no funcionarán", dice el medio estadounidense.

Por último en el análisis del citado medio, se traza un paralelismo con el final del gobierno de Raúl Alfonsín "quien renunció meses antes de completar su mandato".

"En abril de 1989, Alfonsín enfrentó un debilitamiento del peso y un aumento de la inflación. Si bien Macri no se encuentra en una situación tan desesperada como Alfonsin, las medidas de emergencia de la semana pasada para limitar los precios y controlar la inflación son una nueva línea en la arena para él", cierra el texto.