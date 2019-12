La vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, declaró este lunes 3 horas y 33 minutos en Comodoro Py por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz.

"Esto es lo que no querían que se supiera. Esto es lo que no querían que vieras ni escucharas...", escribi. ex mandataria en Twitter, en alusión a la decisión del Tribunal Oral Federal 2 de prohibir la transmisión en directo de la lectura del escrito.

Cristina había solicitado que transmitieran su indagatoria en vivo, pero la Justicia lo había negado. Por eso, la ex mandataria decidió compartirlo en las redes sociales.

En esa línea, afirmó que los procesos judiciales en su contra son parte de una persecución judicial contra diversos gobiernos de la región, que las condenas en su contra ya están escritas, pero aseguró: "He elegido la historia antes de que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia. A ustedes los condenará la historia".

Durante toda la declaración, repasó los distintos puntos de la acusación, los respondió, sostuvo que se buscó presentar a su gobierno como una asociación ilícita y cuestionó a los jueces y los fiscales que intervinieron del proceso, como el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita.