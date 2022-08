En el marco de la jura del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, que se realizó este miércoles, el flamante secretario de Producción, José Ignacio de Mendiguren, que integra el nuevo gabinete económico, aseguró que uno de los primeros objetivos a corto plazo, es "estabilizar las variables" macroeconómicas y "recuperar el poder adquisitivo del salario", para lo cual es fundamental bajar la inflación, un problema que abordarán "con crecimiento y con coordinación de las políticas económicas".



En ese sentido, dijo que Sergio Massa, tiene "capacidad de gestión y voluntad política" y que "es consciente" del escenario de las últimas semanas en el que, aseguró, "es muy difícil que se invierta, (porque) no podés formar precios ni costos en un contexto en el que la inflación se acelera".



"La gran preocupación nuestra en el corto plazo es recuperar el poder adquisitivo del salario. Por eso, el problema de la inflación lo vamos a atacar con crecimiento y con coordinación de políticas", señaló De Mendiguren en diálogo con el canal A24.



"Sergio tiene claro que hay que serenar esto. Todos tenemos que colaborar para estabilizar las variables. A mí me toca mantener el nivel de actividad", señaló De Mendiguren, ex de la Unión Industrial Argentina (UIA), quien hasta ahora estuvo al frente del BICE. El secretario de Producción tendrá a su cargo el equilibrio entre la demanda de dólares de la industria para importar y las restricciones por la falta de reservas, además de evitar que la falta de divisas afecte a la producción.



Aunque el funcionario reconoció que hay "problemas con los dólares" sostuvo que el nivel de actividad es muy alto y que, por ejemplo, "los parque industriales están trabajando al 69% de la capacidad instalada, eso es una realidad".

"Sergio va a anunciar urgentemente una agenda del crecimiento y buscar coincidencias", adelantó el secretario de Producción ya que, dijo, "hace falta un acuerdo político" entre oficialismo y oposición que permita "repensar la Argentina". De Mendiguren estará acompañado por los economistas Gabriela Lizana, Priscila Makari, Carla Pitiot y Tomás Canosa.

Y agregó: "Lo más importante hoy es tranquilizar la economía para que pueda volver una estructura de costos. Hoy nadie sabe a cuánto compra y a cuánto vende. El que tiene no quiere vender porque no sabe si va a habrá una devaluación o no".



Por último, aseguró que Massa "es una persona con coraje, que está dispuesta a actuar y no a balconear" ya que "una cosa es la teoría y otra cosa es ejecutarla, y Sergio tiene eso: capacidad de gestión y voluntad política".

Cómo queda conformado el "Super Ministerio"

Juan José Bahillo será el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca; y Matías Tombolini, el de Comercio; en tanto Daniel Marx integrará el Comité para el Desarrollo del Mercado de Capitales y Seguimiento de la Deuda Pública.

Por su parte, Marco Lavagna continuará al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Jorge Solmi seguirá en el nuevo esquema de la Secretaría de Agricultura a cargo de la Unidad de Coordinación Federativa y Gabriel Delgado fue designado en la Unidad de Apertura de Nuevos Mercados de Proteínas.



La Secretaría de Planeamiento del Desarrollo y Competitividad Federal estará encabezada por Jorge Neme; en tanto que Raúl Rigo volverá al Gobierno para ser secretario de Hacienda y Eduardo Setti, de Finanzas.



La nómina se completa con Sandra Mayol en la Subsecretaría de Asuntos Institucionales; y con Sabrina Vettel y Katia Blanc en áreas estratégicas de la Secretaría.

Mientras que Massa se hará cargo del Palacio de Hacienda en reemplazo de Silvina Batakis, quién había asumido el pasado 4 de julio en lugar de Martín Guzmán.