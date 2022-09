El dólar oficial cerró este viernes en $ 150,17 en promedio, con un incremento de 18 centavos respecto de ayer, en tanto que a lo largo de la semana acumuló un incremento de $1,75, equivalente a una suba de 1,17% respecto al viernes pasado.



Además, el dólar "blue" subió un peso, a $ 277 por unidad, con lo que en los últimos cinco días sumó tres pesos.

De esta manera, el-contemplado en el-, marcó un promedio de $ 195,22 por unidad; y con el anticipo a cuenta delsobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 247,78.Mientras que el-que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $ 262,80.Por su parte, el volumen operado en el segmento defue de más de US$ 368 millones, informó, analista de PR Corredores de Cambio.En lo que respecta al mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) asciende 2,2%, a $ 301,88, y el MEP registró un incremento de 2,1%, en $ 292,66.

En tanto, en el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó una suba de 32 centavos respecto a su último cierre, en $ 139,03, mientras que en la semana acumuló un aumento de $2,14 (1,51%).Al concluir, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 696 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 151 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 450 millones.