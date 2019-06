El Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró este jueves que la Argentina comenzó a dar señales de recuperación económica y calculó que será un proceso "gradual en los próximos trimestres".



Así lo señaló el vocero del FMI, Gerry Rice, al señalar que "se han hecho importantes progresos en el frente macroeconómico".



"Vemos señales de que la recesión está cediendo y se espera una recuperación gradual en los próximos trimestres", expresó Rice, consultado por la Argentina durante la conferencia de prensa habitual que brinda el organismo.



Con respecto a la inflación indicó que "ha sido un desafío persistente, pero esperamos que siga declinando como resultado de las firmes políticas del Gobierno".



El FMI se encuentra en pleno proceso de culminar la cuarta revisión del programa vigente y elevar el informe para aprobación del Directorio del Fondo del próximo desembolso, estimado en 5.500 millones de dólares.Hasta ahora, no hay fecha pautada para tratar el caso argentino, de aquí al 20 de junio.



Rice agregó que "hay desafíos importantes por delante, el programa está dando resultados", en la misma linea de su jefa Christine Lagarde, quien se expresó luego de haberse reunido el sábado último con el ministro Nicolás Dujovne y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, durante las Cumbre del G20 de ministros de Economía y presidentes de bancos centrales de Japón.

Por último, el funcionario evitó pronunciarse por las cuestiones políticas domésticas del país al aclarar que en el FMI "nuestro foco está en la economía y en el programa con la Argentina".



El jefe de la misión del FMI, Roberto Cardarelli, realizó la última visita al país a mediados de mayo para revisar la marcha del programa stand by firmado con el organismo. Con el giro de US$ 5.500 millones, la Argentina habrá recibido el 78% del total del programa, que demandará desembolsos totales por US$ 57.000 millones.