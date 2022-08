El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que, de acuerdo a los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) , la inflación de julio fue de 7,4%, la cifra de aumento de precios más alta de los últimos 20 años.

De esta manera, la suba en los primeros siete meses del año fue de 46,2%, mientras que en los últimos doce meses, la cifra acumulada trepó a 71% por ciento.

El resultado de julio representó el índice mensual más alto del año luego del 6,7% registrado en marzo y también el mayor desde 2002 y superó incluso al de abril del de ese mismo año, cuando el IPC fue del 10,4 por ciento.

Por otro lado, a nivel interanual, el más alto es el de enero de 1992, con el 76 por ciento.

La crisis inflacionaria llega en un momento de inestabilidad cambiaria y financiera que se desató desde junio, con la renuncia del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán.

Sin embargo, lejos de normalizarse, la situación se profundizó en julio, durante la llegada en la cartera de Hacienda de Silvina Batakis, quien solo permaneció menos de un mes en el cargo antes de la asunción en ese mismo rol del actual titular, Sergio Massa.

Para el mes de agosto, ya con el ex presidente de la Cámara de Diputados asentuado en el cargo, se espera un alivio, al menos en el frente cambiario. No obstante, desde el Gobierno no descartan una cifra también similar.