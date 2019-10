El presidente Mauricio Macri convocó enfáticamente este mércoles a militantes y simpatizantes del oficialismo a convencer a amigos o vecinos que "están enojados" para que se sumen a una nueva etapa, que será la del "crecimiento, el empleo y la mejora del salario".

El jefe de Estado y postulante a la reelección por Juntos por el Cambio encabezó un acto en la plaza central de la localidad santafesina de Esperanza, acompañado por su esposa, Juliana Awada; el intendente de la ciudad de Santa Fe, el radical José Corral y el candidato a diputado nacional por el PRO Federico Angelini.

En vivo desde Esperanza: La Marcha del #SíSePuede https://t.co/sDgU3I9h6k — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 2, 2019

En esa colonia agrícola situada 40 kilómetros al oeste de la capital santafesina, Macri, con un tono disfónico que atribuyó a "tantos viajes", sostuvo que al ciudadano contrariado porque los últimos tiempos han sido duros "lo escuchamos, lo entendimos, y en esta nueva etapa que comienza vamos a estar cerca porque ahora viene el crecimiento, el empleo, la mejora del salario, ahora va a mejorar el bolsillo y el fin de mes".

"Viva Argentina, carajo", arengó parafraseando a una seguidora, a quien luego le preguntó "¿a cuántos me convenciste ya?".

"Bueno, ¿vos a cuántos me convenciste ya?, tenés que convencer a tu vecina de que esto vale la pena, porque es nuestro país, y aparte de convencer e invitarlos a la marcha, tenemos que fiscalizar, cuidar nuestro voto, ahí estamos todos para hacerlo y después tenemos que participar con esta herramienta que nos ha dado libertad, que es el (teléfono) celular", añadió.

El Presidente les pidió a sus simpatizantes que participen en las redes "diciendo por qué soñamos con una Argentina diferente, y por qué está más cerca de lo que podemos verla".

"Tenemos que seguir trabajando juntos por esa Argentina, participen en las redes sin agredir, defendiendo nuestras ideas y nuestros valores, así, porque creemos que todo esto vale la pena, porque se puede construir una Argentina mejor para todos", agregó.

Al llegar a la plaza esperancina, Macri dijo que "la marcha avanza" y mencionó su inminente paso por Humboldt, Rafaela, Sunchales y Nuevo Torino.

"Quiero decirles: si vos no aflojás, yo no voy a aflojar, siempre voy a estar para defenderlos y para que nunca más les digan que no se puede, y así como el 24 de agosto me dijeron que no estaba solo, vine a Esperanza para decirles que ustedes no están solos", puntualizó.

Agregó: "Soñamos con una Argentina mejor para todos, y merecemos esa Argentina, y no nos vamos a resignar, y todo lo que hemos podido lograr en estos tres años y medio nos tiene que llenar de esperanza, de certeza, de fuerza para ir por otro 'se puede".

"El primer 'se puede' es que se puede dar vuelta esta elección, se puede, ¿están seguros de que se puede? Los necesito así, movilizados, convencidos, con fuerza", alentó.

Antes de iniciar la caravana por la ruta provincial 70 rumbo a las otras ciudades, se mostró convencido de que "se puede" y concluyó remarcando que "con Dios se puede mucho más".

Tras las actividades en Rafaela, se programó una visita a Sunchales para recorrer la obra del Gasoducto Regional Centro II.