Patricia Bullrich aseguró que el gobierno "no va a permitir" el corte de puentes y que no descarta la intervención de las fuerzas de seguridad que ya están apostadas en los principales accesos a la Capital Federal.



"Estamos hartos de los paros, es el quinto que sufre este gobierno. Igual, ya sabemos que cuando el partido gobernante no es el de los sindicalistas, hay que bancarse los paros", lamentó la funcionaria en diálogo con radio La Red.



"Los paros con piquetes son poco democráticos y siempre ante esos casos actuamos de la misma manera. No vamos a permitir cortes y no descartamos el uso de la fuerza pública si es necesario". Asimismo, la funcionaria dijo que todos los accesos a la Ciudad de Buenos Aires están liberados.



Sin embargo, en alguna zonas del Gran Buenos Aires la situación no tiene el mismo nivel de control. Según informó la ministra al canal TN, hay reportes de que grupos de sindicalistas le impiden el ingreso de empleados a supermercados e hipermercados de zona oeste con la quema de gomas. Algo similar -continuó la funcionaria- sucedió en el sur del conurbano bonaerense, donde los trabajadores de dos estaciones de servicio "también fueron apretados".



Dijo que "Cambiemos piensa distinto" y lamentó que haya gente "que tiene que adherir por la fuerza" al paro "para no sufrir aprietes".



"Estamos trabajando en puente La Noria, puente Pueyrredón, Autopista Ezeiza y en la Panamericana impidiendo los cortes con las fuerzas federales", resaltó la ministra, quien fue categórica con la medida de fuerza: "El paro es antidemocrático porque no dejan trabajar a la gente".



La mañana comenzó con la presencia de organizaciones sociales, sindicales y de izquierda en algunos accesos, y también de las fuerzas federales de seguridad, sin que hasta el momento hayan tenido que intervenir.



Estas situaciones se vieron en Panamericana y 197, Puente Pueyrredón, y Puente La Noria, entre otros.