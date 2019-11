"Que el único objetivo sea terminar con el hambre". Así de contundente fue la exposición del presidente electo, Alberto Fernández tras la reunión vinculada al plan de lucha contra el hambre, de la que participó el conductor televisivo Marcelo Tinelli, referentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), gremios, organismos de Derechos Humanos, movimientos sociales, empresas y ONGs.

Una vez finalizado el cónclave coordinado por el diputado del Frente Renovador Daniel Arroyo, quien suena como posible ministro de Desarrollo Social, Fernández reafirmó que "terminar con el hambre de los nuestros no tiene que ser mérito de un Presidente si no de una sociedad avergonzada de eso".

En ese sentido, agregó: "Debemos crear un mecanismo que nos permita administrar que la comida va a donde se la necesite y que no haya detrás un objetivo político".

Aseguró que "los pobres no duermen porque tienen hambre", mientras "los ricos no duermen porque tienen miedo a la reacción de los pobres". "Lo que debemos lograr es dormir en paz con nuestras conciencias. Y no podemos estar así sabiendo que hay gente que pasa hambre. Por eso los convocó a que seamos todos los argentinos protagonistas de una transformación y no de un gobierno", afirmó.

Fernández consideró que "si Argentina no explotó" en los últimos años es porque "existen organizaciones sociales, clubes, sindicatos" que se organizaron para "contener el malestar social". "Tenemos que cambiar la estructura de la Argentina", afirmó el próximo mandatario al tiempo que sostuvo: "El hambre es una consecuencia de una estructura económica que no funciona, donde falta trabajo, inversión, hay mucho maltrato al que produce y una gran concentración" que verán como "resolver".

Además llamó a "hacer el ejercicio de cambiar la política de la imposición por la política del consenso"; y convocó a referentes políticos, sociales, gremiales y empresariales a "hacer algo épico que valga la pena y terminar con el hambre" en el país, que se va a convertir "en la epopeya de los argentinos".

"Cuando haya terminado mi mandato, van a cumplirse 40 años de democracia. Vamos a cumplir el sueño de (ex presidente Ricardo) Alfonsín: con la democracia se puede educar, se puede curar y se puede comer. Demostremos que eso es posible porque es posible. Y depende de nosotros. Vamos a a trabajar", cerró el presidente electo la reunión.